„Este din ce in ce mai evident ca Decizia Comisiei Europene de a ridica taxele vamale pentru produsele provenite din Ucraina a generat efecte negative tuturor statelor din regiune. Cerealele provenite din Ucraina au provocat blocaje comerciale, au destabilizat piata, au generat prabusiri ale preturilor, punand fermierii romani in imposibilitatea de a-si valorifica productiile. Este timpul ca taxele vamale sa fie reintroduse si sa permitem cerealelor si produselor ucrainene doar tranzitarea teritoriului Romaniei in drumul lor catre tari terte”, a afirmat Florin Ionut Barbu, potrivit unui comunicat…