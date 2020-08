Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalny, se afla inconștient in spital, fiind suspect de otravire, a declarat purtatorul sau de cuvant, citat de BBC . Cel mai cunoscut opozant al președintelui Vladimir Putin s-a simțit rau in timpul unui zbor, iar avionul a aterizat de urgența in Omsk, a scris…

- Ministerul iranian al Sanatatii a cerut miercuri sa se dea dovada de prudenta in legatura cu noul vaccin dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19, numit Sputnik-V, care a atras critici la nivel international avand in vedere ca testele nu au fost inca incheiate, relateaza dpa potrivit Agerpres."Inainte…

- Procurorii milanezi vor investiga o informație aparuta în ziarul spaniol ABC, potrivit careia guvernul din Venezuela a trimis 3,5 milioane de euro consulatului din Milano pentru a finanța Mișcarea Cinci Stele, a anunțat o sursa judiciara citata de Reuters.În acest moment ancheta…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a iesit pe strazi, unde a interactionat cu populatia, conform inregistrarilor video difuzate sambata de catre apropiati ai sai, cu prilejul primei aparitii publice dupa afirmatiile recente ale guvernului, potrivit carora acesta s-ar fi refugiat in ambasada…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla in ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maduro a lasat sa se inteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" intr-o reprezentanta diplomatica, anunta AFP…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla în ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maudro a lasat sa se înteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" într-o reprezentanta…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla in ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maudro a lasat sa se inteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" intr-o reprezentanta diplomatica, anunta AFP.…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, au incheiat un acord pentru a cauta impreuna fonduri destinate luptei impotriva epidemiei de COVID-19, potrivit unui document citit la televiziunea oficiala, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Cele doua parti…