Președintele Colegiului Medicilor: este nevoie de un lockdown! Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, spune ca autoritațile și medicii au transmis un mesaj necredibil catre populație, legat de gravitatea Covid-19. Medicul spune ca este nevoie de un lockdown, ca ultima masura de transmitere virala a virusului. „Cu toții trebuie sa ne trezim. A fost una dintre cele mai negre zile din istoria Romaniei. Avem mulți oameni la ATI, mulți infectați și un numar mare de decese care puteau fi prevenite. Acești oameni daca erau vaccinați nu mureau. Medicii și autoritațile au transmis un mesaj necredibil. Au fost medici care au trimis mesaje antivaccinare.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

