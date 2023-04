Presedintele Colegiului Medicilor din Romania: A crescut violența asupra cadrelor medicale in perioada post-pandemie Presedintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR), Daniel Coriu, a afirmat miercuri ca perioada post pandemica a dus la cresterea violentei asupra cadrelor medicale, inclusiv sub forma fizica. Coriu a vorbit si despre importanta restabilirii relatiei de incredere intre medici, pacienti si societate, potrivit Agerpres. „Traim vremuri dificile, vremuri de criza profunda a pozitionarii noastre in […] Citește Presedintele Colegiului Medicilor din Romania: A crescut violența asupra…