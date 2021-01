Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Buciu, afirma ca nu exista intarzieri in ceea ce priveste plata pensiilor aferente lunii ianuarie pentru toate categoriile de beneficiari.



"Niciun talon de pensie nu a fost tiparit sau retiparit gresit, ba dimpotriva ne aflam in graficul normal de plata al pensiilor catre beneficiarii care au optat pentru plata pensiilor prin Compania Nationala Posta Romana, dar si beneficiarii care au optat pentru plata pensiilor in cont curent, potrivit conventiilor in vigoare", precizeaza seful CNPP.



In ceea ce priveste pensiile…