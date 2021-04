Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, actioneaza ca si cum ar fi ministrul Turismului din Grecia, in loc sa ii pastreze pe turistii romani in tara, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.



"Referitor la voucherele de vacanta, trebuie sa-l intrebati si pe domnul ministru al Turismului din Grecia in Romania (aluzie la ministrul Economiei, Claudiu Nasui, n.r.). Ati vazut ca domnul ministru al Economiei a facut o prezentare in extenso,…