Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de teatru privind sanctionarea presedintelui Klaus Iohannis de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 2.000 de lei pentru folosirea termenului de penali in cadrul unei conferinte de presa. Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat pentru Digi 24 ca a votat impotriva…

- Presedintele Klaus Iohannis va contesta la instanta competenta decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) prin care a fost amendat pentru utilizarea termenului ‘penali’, precizeaza Administratia Prezidentiala. ”Presedintele Romaniei considera ca este o decizie politica si va…

- Presedintele Klaus Iohannis va contesta la instanta competenta decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) prin care a fost amendat pentru utilizarea termenului ''penali'', precizeaza Administratia Prezidentiala. ''Presedintele Romaniei considera ca este…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca va contesta decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii de a-l sanctiona cu 2.000 de lei, considerand masura ca fiind una politica. "Presedintele Romaniei considera ca este o decizie politica si va contesta la instanta…

- Președintele Klaus Iohannis a fost amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru termenul ”penali” folosit la adresa liderilor PSD-ALDE. Astfel, șeful statului va trebui sa achite o amenda contravenționala în valoare de 2.000 de lei.De…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost amendat, miercuri, de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, cu suma de 2.000 de lei, pentru ca in declaratiile publice a folosit termenul "penali".

- Președintele Klaus Iohannis a fost amendat cu suma de 2000 de lei de catre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, pentru ca a folosit cuvantul ”penali” in declarațiile publice.Administrația Prezidențiala arata ca președintele contesta aceasta amenda, pe care o considera una eminamente…

- "Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar și…