- GSP.RO a analizat toate meciurile din sezonul trecut, iar daca regula impusa acum de Novak s-ar fi aplicat, doar doua echipe ar fi avut probleme! Prima e UTA Arad care a avut un procentaj de straini de 64,4% pe meci. Iar cea de-a doua formație, FCU Craiova cu un procentaj de 63%. Eduard Novak, ministrul…

- Cetațenii din Uniunea Europeana ar putea ramane fara Facebook și Instagram in aceasta vara, ca urmare a deciziei luate de autoritatea de reglementare in domeniu din Republica Irlanda. Comisia irlandeza pentru protecția datelor a informat, joi, omologii din Europa ca va bloca Meta – compania care deține…

- O mașina de poliție a ramas in pana chiar in centrul Capitalei, joi dupa-amiaza, conform jurnalistului Cristian Botez. El a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care se vede autoturismul Poliției ridicat pe platforma … Poliției, pentru ca nu mai putea fi pornit. Jurnalistul precizeaza ca…

El este modelul și noi suntem indatorați sa construim bazine, a spus duminica seara, ministrul Sportului, Eduard Novak, la revenirea in țara a dublului campion mondial David Popovici, anunța mediafax.

Dan Bucura, realizatorul emisiunii "Selectiv" de la B1 TV, a facut, luni, dezvaluiri din culise dupa ce Eduard Novak l-a acuzat pe jurnalist ca ar face parte dintr-o mafie ce vrea sa-l descrediteze.

Domnule ministru Novak, un ministru al guvernului Romaniei trebuie sa serveasca interesele țarii sale!

- Autoritațile ucrainene au anunțat, sambata seara, ca toate femeile, toți copiii și batranii au fost evacuați din oțelaria Azovstal. Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat, sambata, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca toate femeile, copiii și batranii au fost evacuați din combinatul Azovstal…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca aproba o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, porcine si pasari de curte. „Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro (453 milioane lei) pentru sprijinirea crescatorilor de…