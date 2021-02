Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV 2 in județul Suceava, inregistrat in data de 24 decembrie, a fost de 75. Alte 15 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare. In ultimele 24 de ore in județ au fost testate 808 de persoane. Incidența cazurilor pozitive la nivelul județului a ...

- Incidenta cazurilor de imbolnavire de Covid-19 a scazut in municipiul Iasi sub pragul de 3, limita dintre scenariul galben si cel rosu. Restrictiile nu vor fi ridicate insa, pentru ca este in vigoare un cod rosu (stare de alerta) impus la nivel national. Vezi lista cu incidenta cazurilor de coronavirus…

- Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 14 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 559.587 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). La nivelul județului Cluj, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, s-au inregistrat 25.956 cazuri de coronavirus.Conform…

- Incidența cazurilor in județul Sibiu a scazut sub 4 la mie ( 3,98), dupa ce ajunsese la un moment dat și la 9 cazuri la o mie de locuitori. In municipiul Sibiu, care de aproape o luna se afla in carantina, rata de infectare a scazut la 5,43 la mie, de la un maxim de […] The post Incidența cazurilor…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut miercuri, in judetul Hunedoara, sub pragul de 3 la o mie de locuitori, aceasta valoare fiind cea mai mica din ultimele 30 de zile, a informat Institutia Prefectului, potrivit Agerpres. "In judetul Hunedoara, incidenta cazurilor active, inregistrata…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut miercuri, in judetul Hunedoara, sub pragul de 3 la o mie de locuitori, aceasta valoare fiind cea mai mica din ultimele 30 de zile, a informat Institutia Prefectului, relateaza Agerpres. "In judetul Hunedoara, incidenta cazurilor active, inregistrata…

- Bistrița a ieșit astazi de sub restricțiile carantinei. Carantinarea municipiului s-ar fi impus la depașirea incidenței cazurilor de COVID-19 de 6/1.000. Cu toate acestea autoritațile au amanat cat de mult au putut aceasta masura. In urma cu doua saptamani Bistrița a fost carantinata, iar numarul cazurilor…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis miercuri, 25 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Este vorba despre coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului…