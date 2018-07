Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, primeam o replica la redacție in care biroul de presa al CNAS iși lauda șeful, pe inginerul Razvan Vulcanescu și o peria pe ministrul Sanatații, economistul Sorina Pintea: „este intristator si faptul ca de dragul unui atac eminamente politic despre doi profesionisti binecunoscuti din…

- Medicii legisti au finalizat autopsia in cazul decesului nepoatei ministrului Sanatatii. Tanara trecea printr-o drama pentru ca nu putea avea copii, informeaza Romania.In urma necropsiei, medicii legisti au stabilit ca tanara a avut parte de o moarte violenta determinata de factori mecanici,…

- Mii de angajați din sistemul de sanatate au pierdut sume importante la veniturile din luna martie 2018 fața de cele din luna februarie a aceluiași an. Dupa ce Olguța Vasilescu și Sorina Pintea au incercat sa convinga oamenii ca legea salarizarii e foarte buna așa cum e și ca managerii de spitale sunt…

- Aceste grasimi se regasesc in produse alimentare, cum sunt biscuitii, chipsurile, prajiturile dar si in mancarea fast-food. Autoritatile din Romania spun ca vor lua masuri in aceasta privinta, dar uita ca proiect de lege zace in parlament de doua luni. Medicii au reclamat ca grasimile trans, adica…

- Se renunta la greva generala din Sanatate, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 11 mai, dupa negocierile purtate de premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu si sindicalistii de la Sanitas si Federatia Solidaritatea Sanitara. In urma celor 12…

- PSD Maramures ofera 30.000 de lei pentru informatii relevante care sa duca la prinderea criminalului Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare. Printre donatori sunt ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, senatorul Liviu Pop si presedintele CJ, Gabriel Zetea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Scandalul salarizarii din domeniul sanatații i-a condus pe membrii PNL la o varianta de atac impotriva principalului vinovat pe care il gasesc aceștia. Liberalii depun luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.

- Bebelusul de trei luni a fost dus in stare grava la spital. Incidentul socant s-a petrecut in China. Medicii au tras un semnal de alarma. Si totul pentru ca gestul aparent banal l-ar fi putut costa viata pe bebelusul de numai trei luni. Micutul a fost dus de urgenta la spital, avand febra foarte mare.…