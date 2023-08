La Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a fost inființata Comisia pentru dialog permanent cu pacienții, care are ca scop colaborarea intre CNAS și asociațiile de pacienți. Președintele CNAS, dr. Andrei Baciu a subliniat ca aceasta comisie a fost inființata ”pentru a avea o imagine cat mai clara despre nevoile și interesele pacienților din Romania”, pentru aceasta fiind ”nevoie de un dialog onest, transparent și constructiv ”. Astfel, ”ne vom asigura ca toate deciziile luate de comun acord in urma acestui dialog deschis vor fi puse in aplicare”, a precizat președintele CNAS. Pentru aceasta,…