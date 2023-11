Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei, dar s-a ales cu 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, bani care vor fi folosiți in primul rand pentru salarii și ce mai ramane se vor imparți in procente egale domeniilor de asistența medicala. La sedinta de Guvern de saptamana trecuta au fost alocate 1,7 miliarde de lei din Fondul de rezerva pentru bugetul Casei Nationale. „Solicitarea noastra a fost de 4,2 miliarde, iar in conformitate si cu ce a declarat la finalul sedintei purtatorul de cuvant al Executivului, in absenta unei rectificari, aceasta este solutia…