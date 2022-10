Stiri pe aceeasi tema

Kylian Mbappe a fost huiduit de fani la ceremonia Ballon d'Or de luni seara, pe fondul zvonurilor ca vrea sa plece de la Paris Saint-Germain. Francezul a negat informațiile ca ar vrea sa paraseasca PSG, in fereastra de transfer din ianuarie, Real Madrid și Liverpool fiind interesate de el.

Radio France a publicat, miercuri, pe site-ul oficial, marturii ale unor foste angajate ale Federatiei Franceze de Fotbal, in care acestea il acuza pe presedintele forului, Noel Le Graet, de comportament nepotrivit si de hartuire, informeaza L'Equipe, potrivit news.ro.

Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a pledat in nou in favoarea unei crearii unei Super Ligi europene, care sa reuneasca cluburile de top de pe Batranul Continent, sustinand ca actualul format al Ligii Campionilor nu face decat sa "instraineze si mai mult fanii si sa grabeasca declinul…

Noul presedinte al clubului englez de fotbal Chelsea Londra, Todd Boehly, a prezentat marti ideea unui meci care sa reuneasca cei mai buni jucatori din Premier League, dupa modelul "All-Star Game" din sporturile americane, informeaza AFP.

Clubul de fotbal Paris Saint-Germain si unii dintre jucatorii sai, in special starul Lionel Messi, fac obiectul criticilor pentru utilizarea excesiva a avionului in deplasarile pe care le efectueaza, in plina criza energetica, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Starul brazilian Neymar a marcat al 109-lea sau gol pentru Paris Saint-Germain, in partida castigata cu scorul de 3-0 pe terenul formatiei FC Toulouse, miercuri seara, in etapa a 5-a din Ligue 1, si a urcat pe locul al patrulea in clasamentul all-time al golgheterilor clubului din capitala Frantei,…

Liga spaniola de fotbal (LaLiga) a cerut abrogarea contractului atacantului Kylian Mbappe cu clubul Paris Saint-Germain, in fata tribunalului administrativ (TA) din Paris, potrivit plangerii consultate vineri de AFP, anunța agerpres.