Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia i-a facut pe mulți dintre romani sa renunțe la vacanțe in acest an. In timp ce unii nu iși mai parasesc locuința de frica, alții pur și simplu nu mai au suficienți bani pentru a-și permite cateva zile departe de casa. Daca faci parte din a doua categorie, afla ca specialiștii ți-au pregatit…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava va efectua și la cerere teste PCR pentru persoanele care pleaca in vacanța in țari care solicita romanilor certificat cu rezultat negativ la testul SARS-CoV-2. Directorul executiv al DSP, dr. Dinu Sadean, a declarat, luni, ca acest lucru va fi posibil cel ...

- Autoritatile judetene sunt ingrijorate de cresterea alarmanta a infectiilor cu Covid 19 care risca sa blocheze activitatea unitatilor spitalicesti din Post-ul Presedintele CJD…. ingrijorat de cresterea alarmanta a cazurilor de Covid 19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa, de la Romexpo.Klaus Iohannis avertizeaza cu privire la cresterea numarului de cazuri de infectare cu coronavirus."Virusul nu pleaca in vacanta, in concediu " ...

- Implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720 – DJ 720 B – DJ 711 și DJ Post-ul Presedintele CJD: Modernizarea DJ 720 – DJ 720 B – DJ 711 si DJ 101 B… in grafic! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Adrian Țuțuianu nu va fi sprijinit de PSD Dambovița in candidatura pentru Consiliul Județean Dambovița. Biroul Permanent al social democraților Post-ul Țuțuianu nu se va putea folosi de PSD pentru a ajunge din nou președintele CJD. Decizia social democraților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. El a precizat, de asemenea,…

- „Se duce o batalie pentru schimbarea si pentru preluarea managementului spitalelor”! Acesta este semnalul de alarma pe care a tinut Post-ul Presedintele CJD: „Se duce o batalie pentru preluarea managementului spitalelor” apare prima data in Gazeta Dambovitei .