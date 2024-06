Președintele CJ, Corneliu Ștefan, a fost reales cu cel mai mare scor politic din istoria CJ Dâmbovița Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, a obținut un nou mandat istoric cu cel mai mare scor politic din județ, inregistrand 58,80% din voturi. Acest rezultat reprezinta o victorie semnificativa pentru PSD Dambovița și pentru locuitorii județului. Cu un total de 128.843 de voturi, potrivit datelor parțiale, Corneliu Ștefan a caștigat increderea dambovițenilor intr-un mod fara [...] The post Președintele CJ, Corneliu Ștefan, a fost reales cu cel mai mare scor politic din istoria CJ Dambovița first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, a votat astazi pentru viitorul fiecarui dambovițean și al județului Dambovița. El a subliniat importanța continuarii investițiilor in sanatate, școli, drumuri și utilitați. De asemenea, a pledat pentru un Consiliu Judetean care sa sprijine toate comunele,…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a transmis un mesaj mobilizator : Titu voteaza pentru o noua administrație. „I-am fost alaturi și lui Costache Ionuț-Laurențiu la Titu Titu voteaza astazi pentru o noua administrație, care va pune in valoare și in serviciul cetațenilor sai toate oportunitațile…

- Echipele PSD Dambovița sunt un exemplu de implicare și responsabilitate in dezvoltarea localitaților dambovițene.Președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan- președinte CJ Dambovița spune ca și primarii PSD de la Bilciurești și Dobra au reușit sa schimbe viața localnicilor prin munca lor susținuta…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan are proiecte majore pentru urmatorii 4 ani: Centuri ocolitoare și in centrele de dezvoltare din mediul rural. Aceste investiții joaca un rol esențial in dezvoltarea economica a județului Dambovița dar totodata se urmarește decongestionarea traficului greu.…

- Administrația locala de la Baleni a reușit sa finalizeze construcția Centrului Medical și construcția destinata atelierelor pentru liceu, sunt investiții incepute de foarte mult timp insa pe parcursul implementarii au fost multe probleme de depașit. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a mers…

- Echipa PSD Dambovița a fost alaturi de dambovițenii din cele doua municipii și cele cinci orașe ale județului. A inceput ziua la Moreni, a continuat-o la Targoviște și Pucioasa, dupa-amiaza a ajuns la Fieni, Racari și Titu, seara fiind dedicata orașului Gaești. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan…

- Președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan a fost in mijlocul dambovițenilor la Targul de Florii de la Voinești, nu au lipsit primarul Gabriel Danuț Sandu și viceprimarul Constantin Popa. Targul de Florii de la Voinești este unul dintre cele mai bogate și cautate targuri din Dambovița! „Dambovițenii,…

- PSD Dambovița a validat prin vot, candidații pentru alegerile locale din 9 iunie, președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat public și numele tuturor candidaților in toate cele 89 de localitați dambovițene. Totodata președintele Corneliu Ștefan a mai spus ca in toate cele 89 de comune au…