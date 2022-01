Presedintele CJC, Mihai Lupu, despre necesitatea unui spital nou la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Lupu, presedintele CJC, a confirmat pentru ZIUA de Constanta ca, in urma discutiilor purtate cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, Spitalul de Boli Infectioase Constanta va fi deschis la finalul lunii februrarie a acestui an. Presedintele CJC a mentionat ca deschiderea se va face etapizat.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila efectueaza marti, 12 ianuarie, o vizita la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, acolo unde in toamna lui 2021 a avut loc un incendiu la Sectia de ATI COVID 19, iar mai multe persoane si au pierdut viata.Saloanele unitatii sanitare au fost renovate, dezinfectate…

- In 1 octombrie 2021 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta si a suspendat activitatea in urma unui incendiu in care si au pierdut viata 9 persoane Incendiul a izbucnit in sectia ATI, suprasolicitata de instalatiile necesare tratarii cazurilor grave si foarte grave de COVID 19 pe care spitalul…

- "Saptamana viitoare ma voi duce la Constanta, pentru ca si spitalul din Constanta a fost victima unui incendiu nefericit si trebuie si acolo sa redam sistemului de sanatate o capacitate, care este dublata de profesionisti foarte buni, incat sa fim intr-adevar pregatiti. Mi s-a parut foarte ciudat ca,…

- Medicul Corina Mitroi-Maxim, de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase (SCBI) Constanta, sustine ca unitatea medicala se afla in pericol sa isi piarda avizul din partea Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, daca nu isi reia activitatea in sase luni de la incendiu, in aceeasi…

- Unitatile sanitare din judetul Constanta care trateaza pacienti COVID trebuie sa ia mai multe masuri pentru evitarea producerii unor tragedii, printre acestea fiind eliminarea supraincarcarii instalatiei electrice, indepartarea mijloacelor de incalzire de tip radiator, resou sau aeroterma, dar si…

- Specialiștii in sanatate, Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, au participat sambata, 30 octombrie 2021, in calitate de experți, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara, care a avut loc la sediul Guvernului. Invitația a fost facuta de ministrul…