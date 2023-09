Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant in timp ce primea o mita de 1,25 milioane lei Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant vineri seara de procurorii DNA, in timp ce primea o mita de 1,25 milioane lei. Conform procurorilor,…

