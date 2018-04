Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul pasiv-agresiv este expresia indirecta a ostilitații cum ar fi incapațanarea, comportamentul deranjant sau neindeplinirea deliberata a sarcinilor solicitate pentru care unul (adesea in mod explicit) este responsabil.

- Cu un presedinte eurosceptic si pro-rus reales si cu o lege care ar face mai usor de initiat referendumuri in dezabatere in parlament, in Cehia se acumuleaza forte care pot duce la Czexit, la iesirea tarii din UE, la doi ani de la explozia bombei Brexit, scrie zf.ro. Dezbaterile se incing…

- Locuitorii care traiesc in localitatile prin care trecere drumul judetean 709 Arad-Siria, considerat ca fiind unul dintre cele mai degradate din judet, au protestat sambata, in zona localitatii Horia, nemultumiti de starea drumului, care este unul dintre cele mai importante din judet si leaga municipiul…

- PNL organizeaza sambata, 17 martie, cu incepere de la ora 11,30, la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, o intalnire cu oamenii de afaceri argeșeni. Senatorul Florin Catu, presedinte al Comisiei Economice a Senatului Romaniei si vicepresedinte al PNL, va fi invitatul special al…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei pentru…

- Protestul care trebuia sa coaguleze spiritele in Piata Victoriei impotriva Revolutiei Fiscale pare ca este un esec. Desi pe paginile sociale se anunta o manifestatie de amploare, cu sute, chiar mii de oameni prezenti, la aproape o ora de la debutul protestului in Piata s-au strans doar cateva persoane.Citeste…

- Problema garajelor din strada Bazalt nu este nici pe departe a fi rezolvata. Dupa ce in repetate randuri locuitorii din zona au facut petitii si au incercat sa stea de vorba cu primarul Toma care le-a promis ca va veni la fata locului dar nici gand la aceasta ora este asteptat viceprimarul Andrei NEDER…

- Firmele din Timis vor beneficia, in aceasta luna, de un nou seminar de informare. CCIAT pregateste de aceasta data o intalnire cu reprezentantii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș.