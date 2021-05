Stiri pe aceeasi tema

- „In ceea ce priveste informatiile aparute despre domnul Razvan Apostol, din ce stiu, acesta avea cazierul curat la momentul angajarii sale in institutie in 2019. Daca se vor adeveri acuzatiile aparute in presa la adresa sa, nu il voi sprijini in continuare pentru un rol in Consiliul de Administratie…

- Potrivit managerului Spitalului Județean, incepand din data de 10 mai, pacienții care ajung in unitatea medicala vor primi mancare mai buna. Alocația de hrana a bolnavilor a fost majorata de la 11 lei la 20 de lei. Fondurile necesare provin din testarile PCR, contracost. Gabriel Lazany, managerul Spitalului…

- Presedintele executiv al ANEIR, Mihai Ionescu, este foarte deranjat ca punem capat unei mafii care capusa banii publici din Ministerul Economiei si este normal sa se supere pentru ca "reforma supara mafiile puternice bransate la banii contribuabilului", considera ministrul de resort, Claudiu Nasui. Acesta…

- PNL incepe sa devina ținta ironiilor Ambasadei Suediei, dupa ce 'clientul' prefarat al suedezilor a fost, in ultimii ani, PSD-ul condus de Liviu Dragnea. Presedintele CJ Iasi, fostul ministru Costel Alexe (PNL), s-a balbait miercuri cand le citea consilierilor județeni, de pe foaie, numele…

- Presedintele PNL Bucuresti, deputatul Violeta Alexandru, anunta ca va depune un amendament la legea pensiilor, astfel incat taloanele de pensie sa poata fi trimise in format electronic, intrucat „ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in asteptarea postasului este, pur si simplu,…

- Alfred Simonis acuza ca primarul Dominic Fritz si seful CJT, Alin Nica, s-au inteles sa nu dizolve intregul Consiliul de Administratie de la Piete SA, institutie din care Ioan Nasleu a fost indepartat doar din functia de conducere, nu si din pozitia de membru in consiliu de administrație. Presedintele…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, il acuza pe primarul Timisoarei, Dominic Fritz, ca nu a luat nicio masura pentru a reduce rata de infectare cu COVID-19 in municipiu si ca a trecut sub tacere focarul din Primarie, informeaza News.ro . Alin Nica, presedintele CJ Timis, a precizat,…

- Cam in același moment in care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, lansa ideea necesitații carantinarii intregului județ, colegul sau de coaliție și deplasari fructuoase la București, Alin Nica, liderul Consiliului Județean Timiș și al filialei locale a PNL, anunța ca nici nu ia in seama o asemenea masura.…