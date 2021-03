Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele patru voturi impotriva carantinei impuse in Timișoara a venit de la președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. El a lipsit din randul liderilor prezenți la conferința de presa de dupa CJSU, dar nu a ratat oportunitatea sa-și prezinte poziția dupa, spunand doar ca ”a caștigat…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a declarat, dupa anuntul privind carantinarea Timisoarei, ca ”a castigat solutia minimului efort pentru administratia Timisoarei: carantina municipiului si a zonei periurbane” si a solicitat un plan din partea persoanelor responsabile. ”Am propus…

- Razboiul declarațiilor intre primarul Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica pe tema carantinarii Timișoarei și a județului continua. Așa cum se știe, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este adeptul infocat al carantinarii Timișoarei și, mai nou, iși dorește ca intreg județul…

- Posibila carantinare a Timișoarei și a zonei periurbane a dus la declanșarea unui adevarat razboi politic intre PNL și USR. Dupa ce ieri, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, au spus ca situația este tot mai grava și ca spitalele sunt la limita, președintele CJ Timiș,…

- 26 februarie 2020, miezul nopții. Ministrul Sanatații de atunci, Victor Costache, impreuna cu secretarii de stat Nelu Tataru și Raed Arafat, anunțau diagnosticarea primului roman cu COVID-19. Vineri, 26 februarie 2021 – suntem mai puțini cu peste 20.000 și am invațat cat de puțin ne trebuie pentru a…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…

- Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului Dominic…

- Primii timișoreni au fost injectați astazi cu vaccinul anti-COVID 19, fiind vorba de personalul medical aflat in prima linie in lupta cu pandemia, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat ca se va vaccina și el,…