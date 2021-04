Stiri pe aceeasi tema

- Demiterea ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan a fost comentata pe Facebook de Sorin Ionita, analist de politici publice si fondator al think tankului ExpertForum (EFOR). „Tara lui Urmuz: dai afara singurul epidemiolog din guvern fiindca a calcat pe baschet…

- Fostul primar al Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, este de acord cu protestatarii și spune ca „incompetența este dusa prea departe”, iar timișorenii nu mai accepta „restricții aberante”. „Ne veți imbolnavi (...) frustrandu-ne de aer liber și de soare”, spune Robu. Fostul primar al Timișoarei,…

- Romanii vor ieși și astazi in strada, de la ora 17. Dupa ce ieri mii de romani au ieșit in strada din cauza restricțiilor care prevad ca dupa ora 20 nu mai pot ieși din case decat cei care merg la munca sau la medic, astazi, protestele vor continua. Manifestanții au planificat totul pe Facebook.…

- Fostul ministru Varujan Vosganian apreciaza, la trei luni de la investirea noului Executiv, ca guvernarea este asigurata de „cineva din afara partidelor”. „Dupa trei luni de la investirea noului Guvern putem trage cateva concluzii privind relația dintre guvernare și opoziție. Așadar: USR…

- Premierul Florin Cițu anunța ca restricțiile prevazute in Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența intra in vigoare doar duminica, din cauza timpului scurt de implementare. Florin Cițu a transmis ca Hotararea CNSU va fi publicata vineri, dar nu va intra in vigoare decat duminica. „Astazi…

- ”Sunt absolut uimit de conotatia politica a acestor decizii”, declara el, adaugand ca deciziile de carantinare trebuie sa fie logice ca sa aiba credibilitate si ca oamenii sa le inteleaga si sa le urmeze si ca nu trebuie sa existe nicio suspiciune ca aceste decizii sunt luate din considerente altele…

- Primarul Dominic Fritz a declarat, sambata seara, dupa decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis de oprire a prelungirii carantinei zonale pentru Timisoara si alte patru comune limitrofe, ca Directia de Sanatate Publica (DSP) a avut propuneri diferite pentru aceste localitati,…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, il acuza pe primarul Timisoarei, Dominic Fritz, ca nu a luat nicio masura pentru a reduce rata de infectare cu COVID-19 in municipiu si ca a trecut sub tacere focarul din Primarie, informeaza News.ro . Alin Nica, presedintele CJ Timis, a precizat,…