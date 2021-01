Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…

- Consilierul județean PSD Mihai Ritiviu a demisionat de la șefia Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș. Iata anunțul facut de tanarul social-democrat: The post Demisie la varful unei importante asociații din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Primii timișoreni au fost injectați astazi cu vaccinul anti-COVID 19, fiind vorba de personalul medical aflat in prima linie in lupta cu pandemia, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat ca se va vaccina și el,…

- CADOURI… Caravana „Dar de Craciun” a Asociatiei „Filantropia Ortodoxa” Husi a repornit spre casele copiilor din orasul Vaslui si satele Valeni, Satu Nou, Munteni de Sus, Benesti si Rediu. Tot duminica a continuat si distribuirea cadourilor catre copiii ce au trimis cate o scrisoare lui Mos Craciun,…

- Au inceput negocieri puternice pentru formarea Guvernului Cițu. Liberalii obișnuiți sa guverneze singuri deja de un an cedeaza cu greu fiecare poziție și in același timp cauta posibilitați de dezavantajare a ”adversarului”. USR/PLUS și UDMR au observat de mult arhitectura puterii și vin cu pretenții…

- Conflictul dintre Claudiu Buciu, primarul liberal al Lugojului, și Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș, a ieșit la iveala imediat dupa alegerile locale. Acum, dupa rezultatul slab obținut de filiala județeana la alegerile parlamentare, Buciu a criticat dur tandemul Alin Nica – Danuț Groza,…

- Consilierii locali s-au reunit ieri in doua sedinte extraordinare consecutive. La mai bine de doua luni de la data alegerilor locale, Consiliul Local (CL ) si-a stabilit componenta comisiilor de specialitate si a aprobat primele hotarari din actualul mandat. Cei doi viceprimari nu au fost desemnati…

- De o saptamana, Alin Nica ocupa fotoliul de președinte al Consiliului Județean Timiș. Intrebat luni seara la emisiunea Pressalert LIVE care a fost prima sa impresia dupa ce a ajuns in funcție, noul lider al administrației județene a precizat ca prima impresie a fost ca e mult de munca, sunt multe de…