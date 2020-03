Stiri pe aceeasi tema

- „In urma rezultatelor pozitive testarii Coronavirus - COVID-19 a doi pacienti internati in Spitalul Judetean, alte 2 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate. Unul dintre pacienti s-a aflat la Terapie Intensiva, cand a fost confirmata infectia cu COVID-19. Prin urmare, Sectia de Anestezie…

- La Iași, mai multi medici sunt in izolare, dupa ce luat contact cu un pacient infectat cu noul Covid-19.Pacientul a ajuns saptamana trecuta la Spitalul Judetean din Suceava. Acolo a fost consultat de unul dintre medicii care sunt acum in carantina. Ulterior a fost transferat la Iasi unde a…

- Cel mai mare spital din județ a solicitat modificarea listei inițiale de investiții in aparatura medicala, aprobata de ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Olt, renunțanduse la aparatura care nu constituie urgența pentru achiziționarea a opt ventilatoare pentru secția de Anestezie și…

- Polițistul ieșean care s-a infectat cu coronavirus dupa o vizita in Varșovia și care este acuzat ca nu ar fi dezvaluit de la inceput celor de la DSP toate cluburile unde a fost inainte de a fi testat, a dezvaluit pe Facebook ca el este pacientul cu numarul 32.Razvan Milea a refuzat sa faca mai multe…

- Testele efectuate de Institutul „Matei Bals” din Bucuresti releva ca pacientul internat zilele trecute la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa ce s-a intors din Italia, nu este infectat cu noul coronavirus. „Va informam ca in cazul pacientului din Sfantu Gheorghe, internat si izolat…

- O pacienta in varsta de 81 de ani diagnosticata cu gripa, care prezenta multiple comorbiditați, a decedat, in 16 februarie 2020, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Laboratorul Institutului Cantacuzino București a confirmat, in cazul pacientei, prezența virusului gripal A H1 pdm09. Femeia prezenta…