Presedintele CJ Neamt a fost condamnat la 8 ani si 4 luni de inchisoare!

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, PSD, a fost condamnat miercuri la 8 ani și 4 luni de inchisoare cu executare. Sentința, care nu e definitiva, vine dupa ce procurorii DNA Bacau au instrumentat doua dosare in care Arsene e acuzat de trafic de influența, pentru care ar fi cerut mita…

