- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a semnat marți, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, 6 contracte de finanațre prin PNRR. Astfel, vor fi reabilitate mai multe cladiri din subordinea CJ Maramureș, printre care și Muzeul Județean de Etnografie și Arta…

- Astazi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, președintele administrației județene, Ionel Bogdan, a semnat 6 contracte de finanțare, in valoare de peste 27,5 milioane de lei, prin Programul Național de Redresare și Reziliența – PNRR, pe Componenta 5 – Valul Renovarii. Proiectele…

- 5 proiecte din Maramureș acceptate in lista finala de investitii prin PNRR, componenta C3- managementul deșeurilor. Proiectele privesc construirea de insule ecologice digitalizate in Baia Mare, Sighetu Marmației, Targu Lapuș, Baia Sprie și Șomcuta Mare. Cea mai mare valoare a investițiilor va fi pe…

- Consiliul Județean Maramureș va investi in acest an achiziția a doua autospeciale de terapie intensiva care sa deserveasca județul, asta și in contextul in care in momentul de fața exista o singura astfel de autospeciala. Am luat decizia impreuna cu domnul director Oros (managerul Spitalului Județean…

- In perioada 23-24 ianuarie 2023, casieriile S.C. VITAL S.A. din toate localitațile in care operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Targu Lapuș, Tauții Magherauș, Seini, Cavnic, Ulmeni, Șomcuta Mare vor fi inchise. Totodata și activitatea celorlalte departamente funcționale ale…

- Dupa patru luni de asteptare elevii din Maramuresi primesc gustarea rece promisa de guvernanti. Distributia in unitatile de invatamant a produselor din „Programul pentru scoli a Romaniei se face pentru: mere, corn si biscuiti. Pentru lapte, prescolarii si elevii mai au de asteptat intrucat pentru acest…

- Sambata, 17 decembrie, in Muzeul Satului din Baia Mare a avut loc cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”, un proiect de suflet prin care sunt promovate datinile și obiceiurile asociate acestei frumoase sarbatori. Consiliul Județean Maramureș, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”,…

- Desfașurata sambata, 17 decembrie, la Muzeul Satului din Baia Mare, cea de-a XIV-a ediție a tradiționalului „Craciun in Maramureș” a fost una reușita, cu toate ca ploaia a dat multa bataie de cap participanților. Grupurile de colindatori au atras ca un magnet participanții, care au gustat și in acest…