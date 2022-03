Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, il acuza de ipocrizie pe secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, dupa ce acesta din urma a blocat un proiect important, avizat de ANSVSA, care ar fi permis consiliilor județene sa deruleze campanii de sterilizare a animalelor de companie, modificare legislativa ceruta inca de anul trecut de CJ […] The post Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, despre „ipocrizia secretarului general al Guvernului, Marian Neacșu” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .