- In Ciorogarla, judetul Ilfov, la aproape 20 de kilometri de Bucuresti, in camp, Consiliul Judetean Ilfov are in plan sa cumpere aproape 9 hectare de teren agricol pe care sa construiasca o statie de reciclare a deseurilor. Teren pe care tot consiliul judetean Ilfov va plati aproape 1 milion si jumatate…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a fost marele absent al festivitaților organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei. Liderul PNL a transmis un mesaj doar pe pagina personala de Facebook. “Sarbatorim astazi Ziua Marinei Romane, odata cu Praznicul Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat dur, sambata, intr-o postare pe Facebook, la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta a continuat, de la Palatul Victoria, sa sfideze minimalizand scandalul provocat de dezvaluirile legate de dosarul penal și de condamnarea sa in SUA, cu peste 20 de ani in urma,…

- Interlopul din Targoviște este un client vechi al Poliției din Dambovița. El a realizat transmisiunea live pe facebook dupa ce a ramas fara permis, fiind depistat in trafic conducand sub influența substanțelor interzise. S-a filmat, fluturand o arma incarcata cu gloanțe și o grenada, amenințandu-l pe…

- Florin Cițu a lasat un pic la o parte politica și se mai ocupa și de treburile țarii, așa cum ii șade bine unui prim-ministru. El a postat pe contul de Facebook clasamentul Comisiei Europene, in care Romania este pe primul loc la estimarile privind creșterea economica. Premierul Florin Cițu se lauda…

- Interimatul la conducerea spitalelor ar putea fi limitat la un singur mandat, de 6 luni, potrivit unui proiect de modificare a legii care prevede reforma in sanatate. Proiect de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii este inițiat de deputatul USR Adrian Wiener, medic și…

- Salvatorii care au intervenit la inundațiile din Vrancea se cearta acum intre ei pe facebook. Salvamontiștii susțin intr-o postare pe facebook ca jandarmeria Vrancea iși aroga salvarea celor 12 muncitori blocați intre ape la Nereju, deși operațiunea a fost realizata de salvamontiști. „Postare jenanta…

- Romanii pot intra in Spania in baza adeverintei de vaccinare, incepand cu 7 iunie. Doar cei care ajung cu avionul pot beneficia insa de aceasta procedura. Noutatea a fost anuntata pe pagina de Facebook de Ambasada Romaniei la Madrid, care prezinta noile conditii de calatorie in Spania pentru romani.…