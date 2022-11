Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, a semnat, luni, in prezenta ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, contractele de finantare pentru apa si canalizare in localitatile Afumati, Ganeasa si Snagov. Hubert Thuma a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca Uniunea Europeana va da 245 de milioane de lei pentru Afumati si Ganeasa si […] The post Președintele CJ Ilfov: Contracte de finantare pentru apa si canalizare in Afumati, Ganeasa si Snagov, din fonduri europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…