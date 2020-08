Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 13 ani a murit joi inecat in barajul Mihoiesti, situat in apropierea orasului Cimpeni, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, pompierii militari din Cimpeni au intervenit, cu o barca pneumatica, pentru extragerea unei…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, joi, pentru vineri, pronuntarea unei decizii pe contestatia la executare depusa de Liviu Dragnea, prin care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal.In timpul procesului de la Curtea de Apel Bucuresti, Liviu…

- Al patrulea sezon al serialului "The Crown" va fi lansat la nivel global de Netflix in 15 noiembrie, potrivit news.ro.In noul sezon apar printesa Diana si premierul Margaret Thatcher. Anii 1970 se apropie de final si regina Elisabeta (Olivia Colman), alaturi de restul familiei, cauta…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, crede ca, daca nu va fi gasita o solutie pentru HoReCa, pana in luna octombrie o treime din aceasta industrie ”va inchide usile”, anunța news.ro.Mohammad Murad a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa…

- Primaria Cluj-Napoca instaleaza 60 de scannere la ghișeele de relații cu publicul și la primariile de cartier. Cetațenii nu mai trebuie sa aduca copii xerox dupa acte, anunța MEDIAFAX.Emil Boc anunța ca iși propune ca primaria clujeana sa fie suta la suta una fara hartii. Citește și: Lider…

- Potrivit ghidului aprobat de Ministerul Sanatații, elevii care vor merge la școala vor fi obligați sa poarte masca atat la ore, cat și in pauze. De asemenea, accesul in scoli se face doar cu declaratia completata de parinti. „Cu acest contract, se spala pe maini”, spun reprezentanții parinților,…

- Grecia a inregistrat de la inceputul lunii august cele mai multe cazuri de COVID-19, decat in primele luni cumulate ale pandemiei, o situatie care nu are legatura cu turismul si care ingrijoreaza tot mai mult specialistii, relateaza EFE.Cauza cresterii numarului de cazuri este in primul rand…

- Rata somajului inregistrat in Capitala, in luna iulie, a fost de 1,29%, in crestere cu 0,29% fata de iunie, potrivit datelor publicate joi de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (ANOFM).Astfel, la sfarsitul lunii iulie, in evidentele AMOFM erau inregistrati 15.290…