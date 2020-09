Stiri pe aceeasi tema

- Acelasi alai PNL-ist a organizat apoi, in centrul Iasului, o conferinta la care au taiat microfoanele presei in momentul in care au aparut intrebarile serioase ale ziaristilor. Mai mult, ieri eram la o intalnire cu oamenii din Plugari cand am aflat ca ministrul Sanatatii Nelu Tataru va ajunge in inspectie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Spitalul Regional de Urgenta Iasi este cel mai avansat dintre cele trei unitati regionale care urmeaza sa fie construite in Romania, el mentionand ca isi doreste ca acest spital sa fie construit intr-un...

- Spitalul Regional de Urgența Iași este cel mai avansat in acest moment dintre cele trei care se vor construi in Romania și se afla la faza de proiect, la verificatori de proiecte, a anunțat duminica ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Președintele CJ Iași, Mricel Popa, a venit cu lamuriri dupa ce miniștri Nelu Tataru și Costel Alexe au fost ținuți la poarta cand au vrut sa viziteze spitalul mobil de la Lețcani, construit de CJ Iași. Potrivit lui Maricel Popa oficialii au venit in calitate de membri PNL și nu au fost recunoscuți…

- Presedintele organizatiei judetene a PNL Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca va solicita Curtii de Conturi un control pentru a vedea cum au fost cheltuiti banii in privinta spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, care este in continuare nefunctional.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus…

- ”Daca vom ajunge la 1.000 de cazuri pe zi, președintele e obligat sa decreteze și simbolic starea de urgența. Ce alegeri sa organizezi la 600 de cazuri pe zi? Suntem la stadiul la care trebuie sa ne ferim de oricine!”, a declarat Traian Basescu, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu.…

- Romania se afla ”pe a doua cocoașa” a primului val de infectari cu noul coronavirus, conform ministrului Sanatații, Nelu Tataru, care a declarat, joi, ca daca Romania va ajunge la 2.000 de cazuri zilnic, președintele Klaus Iohannis trebuie sa decreteze starea de urgența, pentru a doua oara.Traian…

- PSD, prin vocea liderului sau, Marcel Ciolacu, a anuntat ca proiectul adoptat de Guvern, prin care s-a reglementat situatia carantinei, izolarii si a internarii, in cazul unor epidemii, este "un "zombi legislativ" care incalca drepturile fundamentale si va fi modificat in Parlament. "Guvernul Orban…