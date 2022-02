Stiri pe aceeasi tema

- Un condamnat penal pentru corupție in dosarul “Ridzi” este consilier la Secretariatul General al Senatului. Petru Octavian Dumitru și-a pierdut funcția de consilier al lui Tiberiu Horațiu Gorun, in decembrie, odata cu schimbarea acestuia din urma din fotoliul de secretar general al Guvernului Cițu.…

- Fostul primar din Constanta Radu Mazare a fost condamnat, joi, la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita in dosarul Polaris. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva. La prima instanta, el primise o condamnare de noua ani si zece luni de inchisoare. ICCJ a admis apelurile declarate…

- Traian Basescu a fost beneficiarul real al infracțiunilor din dosarul Elenei Udrea și al Ioanei Basescu, este concluzia Curții de Apel in dosarul campaniei electorale din 2009, conform Grupului de Investigații Politice. GIP a publicat motivarea sentinței pronunțate de Curtea de Apel, in care se arata…

- Alte sase firme sunt urmarite penal in dosarul achizitiilor de la Economat Sector 5, in care este cercetat, sub control judiciar, si Marian Vanghelie a transmis DNA, vineri, intr-un comunicat de presa. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea…

- Nelu Iordache si fosta directoare executiva a Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Ilfov Genica Badanoiu au fost trimisi in judecata de DNA intr-un dosar in care omul de afaceri este acuzat ca i-ar fi cerut directoarei sa elibereze o autorizatie de mediu pentru statia de transfer deseuri de la Tunari,…

- Noi perchezitii au avut loc, miercuri, in dosarul care vizeaza infractiuni de coruptie legate de numirea unor sefi de institutii publice, la Caras-Severin. Procurorii au suspiciuni legate de programul Anghel Saligny. ”Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Fostul ministru al Finanțelor Alexandru Nazare a declarat, miercuri, la Antena 3, in cadrul “Ediției speciale” moderata de Andreea Dumitrache, ca a refuzat sa avizeze, prin semnatura, memorandumurile privind achiziția de vaccinuri anti-Covid-19 incepand din momentul in care Ministerul Finanțelor a considerat…