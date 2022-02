Stiri pe aceeasi tema

- 14 pacienti care au fost operati de cataracta senila la mijlocul lunii ianuarie, la sectia de Oftalmologie a Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, au dezvoltat endoftalmita (o inflamatie a globului ocular), la 6 dintre ei fiind identificata bacteria Pseudomonas aeruginosa, iar 13 dintre ei…

- Un barbat de 69 de ani a fost atacat de un urs in zona localitatii harghitene Ciucsangeorgiu. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, a anuntat pe pagina sa de Facebook presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba. Potrivit sursei citate, ursul a fost…

- In prezent județul Harghita are o rata a incidenței cazurilor de imbolnavire cu COVID de peste 6 la mia de locuitori, in timp ce in orașele importante ale județului, incidența variaza de la 6 pana la 11 la mie, cum este in municipiul Miercurea Ciuc. Pe fondul creșterii ratei de infectare, Spitalul Județean…