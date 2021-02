Stiri pe aceeasi tema

- ”Avand in vedere liberalizarea pietei de energie electrica incepand cu data de 1 ianuarie 2021, activitatea de informare a clientilor finali reprezinta un proces esential pe care furnizorul de energie electrica are obligatia sa il desfasoare in relatia cu clientul final.”, a transmis, luni, ANRE, intr-un…

- Se simplifica procedura de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice, iar consumatorii casnici au la dispoziție inca 5 luni pentru a-și alege cea mai buna oferta concurențiala de furnizare Liberalizarea pieței de energie electrica, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, permite acum fiecarui…

- O problema de sistem a produs ieri o afectare a furnizarii cu energie electrica fara precedent in ultimii 30 de ani. Reprezentanții Transelectrica au declarat ca au fost probleme pe interconexiunea cu sistemul european. Potrivit unui comunicat de presa, vineri, la ora 15.05, s-a produs un incident la…

- Sunt afectate mai multe județe din centrul și nord-vestul țarii, intre care Mureș, Sibiu, Cluj, Brașov, Alba și Bistrița-Nasaud. Din primele informații este vorba despre o defecțiune de sistem care a afectat mai multe centrale electrice. Pana de curent a afectat rețelele de utilitați, inclusiv rețelele…

- Analistii acuza autoritatile ca au gestionat gresit subiectul astfel incat pretul energiei ar putea creste cu pana la 26 de procente pentru anumiti consumatori. Cauza nu este liberalizarea in sine, ci lipsa de informare a populatiei. Cei mai in pericol sunt consumatorii aflati in acest moment in piata…

- Sorin Claudiu Susanu, seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Brasov, sustine ca mai multi clienti sunt "ademeniti" sa isi reinnoiasca contractele de furnizare a energiei, fiindu-le promise diverse avantaje, dar ca realitatea ar fi alta, clauzele din contract inducandu-i in eroare…

- Campanie electorala marca UDMR. Fara nicio reacție din partea partidelor romanești. Pe afișe pacalesc votanții cu inscrisuri in limba romana dar grija pentru un trai decent și masurile de protecție impotriva virusului care a bulversat lumea se manifesta doar pentru maghiari. Adica Kovacs si Hunor…

- Electrica a inregistrat un profit net de 396 milioane lei in primele noua luni ale anului, o creștere de 146% comparativ cu primele noua luni ale anului trecut. Profitul operațional (EBITDA) consolidat a fost de 829 milioane lei, cu 280 milioane lei mai mult decat in primele noua luni ale anului trecut.…