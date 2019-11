Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, considera ca autoritatile locale trebuie sa aiba dreptul sa ia decizia si sa poata interveni la nivel local in situatii precum cea a ursului ranit la Praid.



"Acest caz arata foarte clar ca sistemul centralizat impus nu serveste deloc rezolvarea urgenta si decenta a unor asemenea situatii. Un urs ranit este periculos, iar in caz de pericol, nu este normal sa asteptam avizul din Bucuresti, trebuie sa avem dreptul sa luam decizia si sa intervenim la nivel local. Ne asumam responsabilitatea necesara descentralizarii in asemenea…