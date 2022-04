„Realizarea noului terminal al Aeroportului International Craiova intra in linie dreapta. Megaproiectul Consiliului Judetean Dolj si al Aeroportului International Craiova a intrat, de astazi, intr-o noua etapa. In aceasta dimineata, am participat la evenimentul organizat pentru semnarea contractului de proiectare si executie a lucrarilor de «Extindere si modernizare a Aeroportului International Craiova». Asocierea de firme care a castigat licitatia are la dispozitie 25 de luni pentru a duce proiectul la bun sfarsit”, arata o postare de miercuri pe pagina de Facebook a PSD. Potrivit sursei citate,…