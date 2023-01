Stiri pe aceeasi tema

- Peștera Ialomiței, Curtea Domneasca, Palatul Brancovenesc Potlogi și Muzeul de Istorie, cele mai vizitate obiective turistice din Dambovița, acest lucru il confirma și președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. In anul 2022, Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste a avut o activitate…

- Veste buna pentru turismul dambovițean! Numarul vizitatorilor Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, in crestere in 2022 fata de 2021. In anul 2022, Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste a avut o activitate dinamica, aspect care se reflecta in numarul mare de vizitatori:…

- Marți, 29 noiembrie 2022, de la ora 14.00, va avea loc la Muzeul de Istorie din Targoviște festivitatea de premiere și vernisajul celei de-a XVI-a editii a Bienalei Naționale de Arta „Gheorghe Petrașcu”, eveniment organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca”…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” și Muzeul Național de Istorie a Romaniei anunța deschiderea expoziției „Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste”, sambata, 26 noiembrie 2022, ora 14:00. Evenimentul va avea loc la Muzeul de Istorie din Targoviște, Calea…

- Divizia A1 (f): Rezultatele etapei a patra a campionatului 2022/ 2023Sambata, 12 noiembrie CSM Targoviște – Dinamo 2-3 (26-28, 23-25, 25-23, 25-23, 12-15) CSO Voluntari – CSM Știința Bacau 3-1 (25-27, 25-10, 25-18, 25-9) CSM București – SCMU Craiova 3-2 (14-25, 27-25, 24-26, 26-24, 15-10) CSM Volei…

- Rezultatele primei etape a Diviziei A1 (f) Sambata, 29.10.2022 SCMU Craiova – CSM Targoviște 1-3 (12-25, 25-23, 21-25, 27-29) CSM București – U NTT Data Cluj 3-1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-20) CSM Știința Bacau – FC Argeș 0-3 (23-25, 30-32, 23-25) CSM Lugoj – Rapid 2-3 (25-18, 15-25, 15-25, 25-23, […]…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, impreuna cu Societatea Scriitorilor Targovisteni, Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu”, Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” si cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din Romania, desfasoara in perioada 3 – 4 noiembrie 2022,…

- Intr-o intervenție de data recenta in plenul Senatului, pe tema crizei energetice, președintele PNL Dambovița, Virgil Guran, a subliniat ca a fost adus un amendament la Legea de aprobare a OUG 119, care obliga producatorii de energie sa vanda minimum 70% din productie prin contracte bilaterale catre…