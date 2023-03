Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune vin de la președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan: Am semnat acordul de asociere pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Titu, Consiliul Județean Dambovița este liderul acestei asocieri din care mai fac parte localitațile Titu, Braniștea, Salcioara și Produlești. In cateva…

- Veste excelenta pentru infrastructura rutiera a zonei de sud a județului Dambovița! Astazi președintele Consiliului Județean, Corneliu Ștefan, a semnat acordul de asociere pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Titu, un proiect in premiera propus de actualul președinte al CJ și așteptat cu…

- Președintele CJD, Corneliu Ștefan a anunțat, astazi, semnarea unui acord de asociere pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Titu. CJD este lider de asociere in acest proiect din care fac parte orașul Titu și comunele Braniștea, Salcioara și Produlești. In cateva zile, administrația județului…

- Joi, 2 martie 2023, in jurul orei 18.20, polițiștii rutieri din Zlatna, in timp ce acționau impreuna cu Poliția Locala, pe șoseaua ocolitoare a orașului Zlatna, au depistat un barbat de 53 de ani, din Zlatna, care conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Luni, 20 februarie, in ședința extraordinara a Consiliului Local, a fost supus la vot un proiect de hotarare care prevede ca, pe raza Municipiului Targoviște, mijloacele de transport județean și interjudețean vor putea circula doar pe centura ocolitoare, respectiv str. Laminorului, str. Petru Cercel,…

- Vești bune, a fost semnat contractul de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apa și canalizare in Targoviște, Șotanga Aninoasa și Ulmi, anunțul a fost facut public de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Valoarea acestuia este de aproximativ 7.400.000 de euro și prevede :8,6…

- Președinte CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a discutat toate detaliile astfel incat, in cel mult 6 luni, sa inceapa construirea acestei arene sportive, in valoare de aproximativ 271.000.000 de lei, Consiliul Județean Dambovița contribuind cu suma de 25.000.000 de lei la acest proiect. ” Ma bucur sa spun…

- Rețea de canalizare in comunele Manești, Dragomirești și Tatarani, o investiție in valoare de 30.200.000 de euro, a fost semnat in data de 15 decembrie, contractul, lucrarile vor incepe in primavara anului 2023.Chiar președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a vorbit despre acest proiect major. Proiectul…