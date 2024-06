Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targoviște, Daniel Cristian Stan, a votat la ora 09:30, la una dintre secțiile organizate la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”. A fost insoțit de președintele Consiliului Județean Dambovița – Corneliu Ștefan, parlamentarii Carmen Holban, Titus Corlațean, Radu Popa și Ionuț…

- Rezultatul reprezinta o victorie semnificativa pentru PSD Dambovița și pentru locuitorii județului. Cu un total de 128.843 de voturi, potrivit datelor parțiale, Corneliu Ștefan a caștigat increderea dambovițenilor intr-un mod fara precedent pentru partidul sau. De asemenea, PSD Dambovița a obținut…

- S-a semnat contractul pentru modernizarea Palatului Administrativ unde iși desfașoara activitatea CJ Dambovița. Astazi, președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, a semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea și modernizarea cladirii sediului CJ Dambovița- Palatul…

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan aflat in primul sau mandat, a declarat ca va continua sa-și desfașoare activitatea in județul Dambovița și in viitorul mandat. El a subliniat importanța de a fi partener al locuitorilor județului și de a lucra pentru fiecare comunitate locala. …

- La Glogoveanu a fost inaugurata gradinița cu program normal, complet reabilitata, modernizata și dotata ca la carte. Alaturi de primarul Matei Gheorghița au fost parinți și copii, cadrele didactice, cetațeni ai comunei. Nu au lipsit nici reprezentanții conducerii administrative și politice a județului,…

- Administrația locala de la Dragomirești a realizat o sala de fitness in cartierul Tineretului, tinerii se pot bucura de cele mai moderne condițiile. Programul salii de sport va fi de luni pana duminica, intre orele 10:00 – 22:00. Costul accesului in sala de fitness va fi: – 5 lei/pers/ora – 100…

- Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului este dedicata sensibilizarii și informarii publicului larg despre tulburarea spectrului autist (TSA). Aceasta zi are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare și ințelegere fața de persoanele afectate de autism, evidențiind necesitatea…

- Jandarmii dambovițeni s-au alaturat și anul acesta campaniei ,,Luna Plantarii Arborilor” și ca raspuns la invitația reprezentanților Direcției Silvice Dambovița au participat la o acțiune de impadurire in localitatea Cojasca. Puieții din speciile stejar, cer și garnița au fost plantați pe o suprafața…