- Investițiile in infrastructura rutiera, o prioritate pe agenda președintelui CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, a fost identificat cel mai bun traseu pentru Centura Moreni. Ruta optima are 13, 9 km lungime și o banda pe sens „KM 0 se va afla la intersecția cu drumul județean DJ 720 la km 6+450, pe partea…

- Totodata, președintele CJ Dambovița Corneliu Ștefan mai spune ca datorita evenimentelor artistice și culturale organizate, județul atrage, de la an la an, tot mai mulți turiști, iar cifrele spun totul. In anul 2022, Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste a avut o activitate dinamica,…

- Alaturi de ministrul Economiei, Florin Spataru, de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, de reprezentanții sindicatelor și alaturi de directorii fabricilor de armament din Dambovița și din țara, prefectul Claudia Gilia a participat la o intalnire unde s-au discutat prioritațile …

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a participat la Ceremonia de predare – primire a comenzii si a Drapelului de Lupta al unitatii la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dambovița. Dupa o activitate de zeci de ani in slujba cetațenilor județului Dambovița, dar și cu participari la misiuni internaționale,…

- Rețea de canalizare in comunele Manești, Dragomirești și Tatarani, o investiție in valoare de 30.200.000 de euro, a fost semnat in data de 15 decembrie, contractul, lucrarile vor incepe in primavara anului 2023.Chiar președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a vorbit despre acest proiect major. Proiectul…

- Prefectul Claudia Gilia și președintele CJ, Corneliu Ștefan, prezenți la bilanțul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice, mesajul transmis de oficialii județului a fost ca sunt preocupați constant de a gasi soluții la problemele seniorilor. Intalnirea a fost…

- CJ Dambovița a fost gazdq vizitei reprezentanților Comisiei Europene și ADR Sud Muntenia, inca de la primele ore ale dimineții de vineri, 25 noiembrie, la Targoviște s-au aflat oficialii europeni. Vizita a debutat cu intalnirea la Consiliul Județean Dambovița, unde oficiile de gazda au fost facute…

- 1,5 miliarde de euro vor fi disponibile in regiunea Sud-Muntenia pentru finanțarea proiectelor in exercițiul financiar european 2021-2027. Pentru prima data, regiunea Sud-Muntenia va avea un program de finanțare dedicat și descentralizat, aplicațiile putand fi depuse in cadrul a șapte prioritați de…