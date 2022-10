Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, mesaj de Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice, sarbatorita in fiecare an pe data de 1 octombrie The post Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, mesaj de Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice first appeared on Partener TV .

- Potrivit președintelui Consiliului Județean Radu Moldovan, Spitalul Județean de Urgența Bistrița este la un pas de a deveni spital clinic. Noua titulatura ar insemna fonduri mai importante atrase de unitatea medicala. Invitat la Bistrițeanul Live, președintele Consiliului Județean Radu Moldovan a precizat…

- Noul staff tehnic al Chindiei Targoviște va fi anunțat in scurt timp, vestea vine de la primarul municipiului Targoviște și de la președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Ziua de luni, 19 septembrie 2022, a fost o zi lunga, atat primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan cat si președintele…

- Președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan iși consolideaza echipa din teritoriu pentru alegerile din 2022, liderul social-democrat spune ca este nevoie de multa munca, de lucru in echipa și de unitate! „Sunt lucruri obligatorii daca vrem sa consolidam tot ce am construit pana acum, dar și sa facem…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a transmis ganduri bune la inceputul noului an școlar, atat copiilor cat și cadrelor didactice și parinților The post Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a transmis ganduri bune la inceputul noului an școlar first appeared on Partener TV .

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a semnat Contractul de finanțare prin Anghel Saligny pentru modernizare DJ 714 sector Bolboci – Contur lac Bolboci – Cheile Tatarului, km 24+366 – 29+900 , valoarea investiției este de 9.832.975,67 lei. Contractul a fost semnat de președintele CJ Dambovița,…

- CJ Dambovița pregatește ediția a II-a a Programului de internship, startul se da in octombrie, sunt disponibile 9 locuri in cadrul a 6 direcții din cadrul forului județean. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat ca pe 2 septembrie 2022 incep inscrierile. ” Lansat in 2021, proiectul a…

- Vești bune, s- a semnat Contractul de executie lucrari pentru extinderea Secției de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targoviște, o investiție in valoare de 6.500.000 de lei și este finanțata, in totalitate, din bugetul Consiliului Judetean Dambovita. Așa cum a promis, președintele…