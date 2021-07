Stiri pe aceeasi tema

- Allen Coliban, primarul municipiului Brasov, spune ca ordonanta de urgența care permite impușcarea urșilor „pune o pusca in mana primarilor”. El considera ca „grila de evaluare a riscului lasa loc de subiectivism”, iar actul normativ va avea „consecinte nefaste la nivel national”. Primarul cere completarea…

- „Pentru a accesa bani europeni, trebuie sa facem un ADI, o asociație de dezvoltare intercomunitara. Am agreat lucrul acesta de mai mult timp, suntem in procedura.In luna august vom avea un ADI prin care și Primaria generala, și primariile de sector vor putea sa acceseze bani europeni pentru deșeuri.Avem…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a spus vineri, la Ramnicu Valcea, dupa ce premierul Florin Citu a relatat ca s-a inscris in partid in 1990, ca si el s-a inscris in partid tot in 1990, insa a ramas membru al acestei formatiuni politice in toti acesti 30 de ani. „Si eu m-am…

- Nicusor Dan a anuntat vineri lansarea in dezbatere publica a caietului de sarcini pentru noul Plan Integrat de Calitate a aerului, deoarece in prezent functionam pe un plan din 2018 si in contextul in care avem deja doua proceduri de infringement pe mediu declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei.…

- Comitetul pentru Situații de Urgența din București se reunește la aceasta ora pentru a analiza daca se impune modificarea masurilor de relaxare din Capitala. Se identifica zonele aglomerate unde se va pastra masca de protecție ca obligatorie „Conform hotararii, in zonele pe care le identificam ca fiind…

- Intr-o postare pe Facebook, primarul comunei Prejmer, Mihai Apafi, a anunțat care sunt proiectele de infrastructura primordiale pentru comunitatea locala. Dragi locuitori ai comunei Prejmer, Ne apropiem de aprobarea Bugetului Local al comunei Prejmer pe anul 2021. In funcție de posibilitațiile financiare…

- Capitala s-ar putea relaxa de maine. Oficialii orașului se reunesc astazi, intr-o ședința a comitetului pentru situații de urgența, in care ar urma sa decida ridicarea unor restricții, dupa ce incidența a coborat, de doua zile, sub 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori.

- „Masurile privind programul magazinelor se vor aplica incepand de vinerea urmatoare, iar pentru sali, de maine”, a spus prefectul Capitalei.Referitor la redeschiderea restaurantelor in Capitala, Alin Stoica a declarat: „Restaurantele... dupa ce indicele va cobori sub 3 cazuri la mie. Asta ar putea sa…