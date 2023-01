Presedintele CJ Constanta: Sarbatorim 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane, cel dintai pas important spre crearea Romaniei moderne, democratice si prospere“

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CJC, Mihai Lupu a transmis un mesaj cu ocazia noului an dar si cu ocazia Sfantului Vasile.Continuam sa construim impreuna un judet puternic., i a asigurat presedintele CJC pe constanteni.Iata mesajul integral transmis de presedintele CJC:Incepem noul an cu multe proiecte pe care, cu rabdare…

- Comunicat de presa| ALDE: Ne gandim astazi la toți eroii noștri care au luptat pentru independența și reintregirea națiunii romane ALDE: Ne gandim astazi la toți eroii noștri care au luptat pentru independența și reintregirea națiunii romane Dragi compatrioți, Sarbatorim ziua de 1 Decembrie cu sentimentul…

- Unul dintre cele mai importante lucruri din perioada sarbatorilor este sa fim aproape de cei dragi. Și, cu cadouri personalizate și felicitari, putem face acest lucru atat personal, cat și prin poșta. In plus, in aceste vremuri, petrecerea timpului impreuna este mai apreciata ca niciodata. Acesta este…

- ”NU inchidem nicio Unitate de Productie a energiei electrice pe baza de carbune, ci, din contra, investim in modernizare si ne pregatim pentru viitor. De aceea vreau sa le multumesc colegilor deputati pentru voturile de adoptare a legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.108/2022…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, afirma, sambata, ca este important ca ANAF sa ramana aproape de mediul de business si sa construiasca punti de legatura pentru a fi gasite cele mai bune solutii in zona fiscala. ”Cu prilejul vizitei de ieri in teritoriu am participat si la intalniri cu reprezentantii…

- Alegem parfumuri arabesti pentru mirosurile lor placute, unice si pline de rafinament. La crearea acestor parfumuri sunt folosite mosc, iasomie, chihlimbar si oud, iar cultura araba a jucat un rol important in dezvoltarea lor. Drept urmare, esentele orientale sunt parfumuri foarte distincte, iar mostenirea…

- Soția lui Alexandru Ionița, Cerasela, este nelipsita de la meciurile Rapidului de pe teren propriu. Și totuși, duminica seara nu a fost la stadionul din Giulești, la partida cu CFR Cluj. S-a aflat curand și motivul. Frumoasa bruneta a intrat in rolul unei mirese „necrutațoare”, iar fotografiile au ajuns…

- Vladimir Putin va tine un discurs amplu, urmat de o discutie la grupul de reflectie si forumul de discutii, Clubul Valdai, la Moscova, joi, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, agentiei de presa de stat TASS. Evenimentul promite a fi „foarte important”, a declarat Peskov…