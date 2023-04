Stiri pe aceeasi tema

- O filmare avandu-l drept protagonist pe președintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu (PNL), a ieșit recent la iveala. Sunt imagini revoltatoare. Inregistrarea, datand din noiembrie 2021 – dupa cum apare trecut pe filmare, a fost facuta publica abia acum. Și a generat o prima reacție la nivelul…

- Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța (PNL), a fost surprins in imagini video din 2021 in timp ce jignește un polițist local care nu i-a permis sa incalce regulamentul de circulație din centrul vechi și nu l-a lasat sa intre cu mașina in spațiul destinat riveranilor. Imaginile video…

- Imaginile au fost filmate chiar de polițistul local in anul 2021, dar au aparut in spațiul public abia acum. Consiliul Județean Constanța a anunțat ca va lamuri lucrurile intr-o conferința de presa.

- Imagini cu președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, au devenit virale pe internet. In stare avansata de ebrietate, el poate fi vazut cum jignește, amenința și agreseaza un polițist local.

- Cazul infiorator a avut loc intr-un cartier din Alba Iulia, in apartamentul in care barbatul de 27 de ani statea cu chirie. Acolo obișnuia sa-și petreaca weekend-urile alaturi de fiul sau de un an dupa desparțirea de mama copilului. Ultima vizita s-a transformat insa intr-o tragedie. Dupa un schimb…

- Tragedia de proportii din Grecia, in urma careia au murit 43 de persoane și alte cateva zeci au fost ranite, a fost surprinsa de camere de supraveghere din zona. Trenul de marfa care se deplaseaza spre Larissa și trenul de calatori care a plecat din Atena se aflau pe aceeași linie, circuland cu o viteza…

- Un șofer roman a supraviețuit miraculos dupa ce a cazut cu TIR-ul de pe un viaduct, de la o inalțime de 20 metri, pe o autostrada din Italia, conform publicația fanpage.it. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un baiat in varsta de 15 ani, fiul unei romance, a fost atacat de cațiva colegi in Italia. Tanarul a fost victima unei tentative de omor la care a supraviețuit in mod miraculos dupa ce a fost aruncat sub un tren.