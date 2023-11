Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, a fost achitat de Tribunalul Bucuresti intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu si santaj, pe motiv ca „fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”.

- Miruna Pascu ramane in arest pentru inca 30 de zile! In ciuda strategiei pregatite și a lacrimilor varsate in fața instanței, mama beizadelei drogate nu a reușit sa convinga magistrații.Mama lui Vlad Pascu a invocat chiar și probleme de sanatate pentru a-i indupleca pe judecatori. Decizia nu a fost…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Final de cercetare judecatoreasca in dosarul…

- Conform portalului instantelor de judecata, primarul orasului Eforie, Robert Serban, a fost achitat in baza articolului 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala ndash; conform caruia fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege. Precizam ca trimiterea…