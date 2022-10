Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de 14 si 15 octombrie au insemnat Hramul orasului Chisinau, sarbatorit cu fala si mandrie, prin manifestari de amploare, sub bagheta primarului filomoscovit Ion Ceban. Sfanta Liturghie de la Catedrala Mitropolitana, programul cultural concentrat pe scena din Piata Marii Adunari Nationale, expozitiile…

- Primarului Chișinaului, Ion Ceban, a mulțumit Consiliului Județean Buzau pentru sprijinul financiar in valoare de opt milioane lei moldovenești, acordat pentru dezvoltarea a trei proiecte de infrastructura din capitala Republicii Moldova. Edilul din Chișinau a primit vizita unei delegații din instituția…

- In weekend, o delegație a Consiliului Județean Buzau, formata din mai mulți aleși de la toate partidele, in frunte cu președintele Petre Emanoil Neagu, a efectuat o vizita de lucru in Republica Moldova. Delagația a mers la Primaria Chișinau, unde a avut o intredere cu primarul Capitalei Republicii Moldova,…

- Ultimul dictator este ca in bancul acela cu ultimul canibal care a disparut pentru ca a fost mancat de necanibali. Prin urmare, disparitia fizica a lui Vladimir Putin nu inseamna sfarsitul imediat al conflictului ruso-ucrainean. In fond al conflictului Rusia-NATO, extins la o ruptura intre Rusia si…

- Pe 13 septembrie este Ziua Pompierilor din Romania. Și cum aceasta zi nu putea trece fara sa fie marcata, ISU Prahova a organizat Ziua Porților Deschise. Evenimentul a avut loc la Sala Sporturilor Ploiești unde pompierii și-au prezentat tehnica de intervenție. Cei mici au fost foarte incantați ca au…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova 5 septembrie. Școala incepe mai devreme in acest an, chiar din primele zile ale toamnei! Educația copiilor noștri, de la cei mai mici – la adolescenții care se pregatesc din plin pentru viața de adult, cu bucuriile, dar și cu dificultațile ei, depinde in mare masura…

- Violeta Stoica In ultimul deceniu, in Romania au fost inregistrate zeci de incidente și accidente feroviare, produse atat din cauza infrastructurii deficitare, cat și din cauza materialului rulant. Și in județul Prahova, au fost cazuri in care locomotivele unor trenuri de calatori sau de marfa au luat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) se intruneste, vineri dimineata, dupa ce presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a cerut autoritatilor declararea starii de urgenta la Ploiesti in problema sistarii apei calde. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…