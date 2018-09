Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa se deplaseze luna viitoare la Phenian, la invitatia liderului nord-coreean Kim Jong-Un, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC/Coreea de Nord), scrie agerpres.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca omologul sau chinez Xi Jinping va efectua in luna septembrie o vizita oficiala in Rusia, unde va lua parte la un forum economic, au transmis agentiile ruse de stat RIA si Tass, relateaza Reuters.

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa. Ministerul Unificarii sud-coreean nu a oferit nicio informatie…

- Casa Alba s-a aratat optimista joi asupra negocierilor cu Coreea de Nord in vederea unei denuclearizari a peninsulei coreene, precizand totusi ca nu este prevazut "pentru moment" un summit intre Donald Trump si Kim Jong Un, la aproape doua luni de la intalnirea celor doi, din Singapore, transmite AFP.…

- Cei doi presedinti (foto) se vor intalni la Helsinki, Finlanda, in data de 16 iulie, fiecare avand o agenda diferita si incercand sa-si creeze un avantaj in raport cu celalalt. Expertii in politica internationala spun ca Vladimir Putin intra de pe o pozitie mai puternica, iar Trump poate fi dominat…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, vrea ca tara sa joace un "rol constructiv" in denuclearizarea Coreei de Nord si a exprimat "sprijinul ferm" fata de acest angajament in cadrul celei de-a treia intalniri avute cu liderul de la Phenian, a informat miercuri presa nord-coreeana, citata de EFE. Reuniunea…

- Kim Kong-un, liderul nord-coreean, va vizita China marti si miercuri, conform presei de stat din China, anunta CNN. Este prima calatorie in afara tarii pentru Kim Jong – un de la summit-ul cu presedintele american Donald Trump si a treia oara cand liderul nord-coreean viziteaza China in ultimele trei…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit, duminica, in Singapore, pentru summit-ul cu presedintele american Donald Trump, a anuntat ministrul singaporez de Externe, Vivian Balakrishnan, informeaza...