Presedintele chinez Xi Jinping a lansat un apel marti la respingerea structurilor de putere hegemonice in guvernarea globala, pe fondul tensiunilor in crestere intre Washington si Beijing cu privire la o gama larga de probleme, intre care presupusele incalcari ale drepturilor omului, relateaza Reuters. Exprimandu-se la Forumul anual de la Boao pentru Asia, Xi a criticat eforturile unor tari de "a construi bariere" care, potrivit lui, ar dauna unora si nu ar aduce beneficii nimanui. Foto: (c) Li Tao / Xinhua China cheama de mai mult timp la o reforma a institutiilor mondiale pentru ca viziunile…