Presedintele chinez Xi Jinping a indemnat vineri 'partile relevante' din Afganistan sa eradicheze terorismul, promitand sa acorde mai mult ajutor acestei tari sfasiate de razboi, transmite Reuters.



China are granita cu Afganistan, unde talibanii au preluat din nou puterea in august dupa doua decenii de prezenta a fortelor straine conduse de SUA si au instalat un guvern.



Afganistanul ar trebui indrumat sa fie mai deschis si mai incluziv si sa urmeze politici interne si externe moderate, a afirmat Xi Jinping, luand cuvantul prin videolink in cadrul summitului Organizatiei…