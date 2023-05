Stiri pe aceeasi tema

- China incearca, prin conversatia presedintelui Xi Jinping cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, sa isi intensifice influenta asupra Kievului, in sensul intermedierii unei solutii diplomatice, dar si in relatia cu Uniunea Europeana, pentru planurile post-conflict, noteaza Financial Times.Presedintele…

- Aprilie a debutat in forța și a continuat pe aceeași linie, cu pelerinajul liderilor din Europa in China. Rand pe rand, de la Scholz la Macron, occidentalii s-au ploconit in fața lui Xi Jinping și au ascultat ce are de spus Beijingul in chestiunea mini-razboiului ruso-ucrainean. Cum se raporteaza marile…

- O companie chineza de stat a obtinut un contract pentru dezvoltarea unui port+cheie in Insulele Solomon, o victorie importanta in demersul Beijingului de a-si creste influenta in Pacificul de Sud, transmite AFP.

- Liderii fostelor republici sovietice din Asia Centrala au fost invitati de catre presedintele chinez Xi Jinping - in mai - la un prim summit ”China-Asia Centrala”, in contextul in care Beijingul si-a consolidat amprenta in aceasta regiune, in care fosta putere tutelara rusa - impotmolita in Razboiul…

- Discutiile dintre liderul rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au incheiat luni dupa aproape patru ore si jumatate, dar vor fi reluate marti in format extins, au anuntat agentiile de presa rusesti. In acest timp, Casa Alba si-a exprimat scepticismul in legatura cu presupusul plan de…

- China trebuie sa-si imbunatateasca folosirea resurselor cum ar fi tehnologia, lanturile de aprovizionare si rezervele nationale "pentru a-si consolida armata si a castiga razboaie", a declarat miercuri presedintele chinez Xi Jinping.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, si omologul sau Belarus, Aleksandr Lukasenko, au cerut in cadrul convorbirilor purtate la Beijing, un acord de pace pentru Ucraina „cat mai curand posibil”, a informat agentia de presa a statului belarus, Belta.Summitul a reunit doi dintre liderii straini pe care se…

- O misiune de cautare și salvare a fost lansata in China dupa ce o mina de carbune s-a prabușit. Cel puțin noua persoane au murit, iar 50 sunt disparute, informeaza StirileProTV. Mina se afla in regiunea chineza Mongolia Interioara. Minele din regiune sunt unele dintre cele mai mari producatoare de carbune…