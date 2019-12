Presedintele chinez Xi Jinping a transmis marti cele mai bune urari compatriotilor din Hong Kong si Hong Kong-ului, in discursul sau de Anul Nou, relateaza Xinhua si Reuters. "Situatia din Hong Kong a fost preocuparea tuturor in ultimele luni", a spus Xi Jinping. ''Fara un mediu armonios si stabil, cum poate exista o casa in care oamenii sa poata trai si sa lucreze fericiti?'', a intrebat retoric presedintele chinez. "Speram sincer sa avem tot ce este mai bun pentru compatriotii din Hong Kong si Hong Kong'', a spus el. Un Hong Kong prosper si stabil este aspiratia compatriotilor…